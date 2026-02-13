В Краснодаре демонтируют вывески, не соответствующие правилам размещения

В Краснодаре начали демонтировать вывески, которые не соответствуют правилам размещения и содержания. Специалисты сняли около 40 конструкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На улицах Мира, Красной и на Ростовском шоссе сотрудникам управления муниципального контроля предстоит демонтировать более 1 тыс. конструкций. Их собственники за три месяца не смогли самостоятельно устранить нарушения в соответствии с правилами.

По словам заместителя начальника управления муниципального контроля Ильи Ковтунова, в городе закончился переходный период для предпринимателей, компаний, которые находятся на территории исторического поселения, на главных улицах, где присутствуют особые требования к благоустройству. В этих зонах, а также в сельском округе ведется мониторинг. В центре Краснодара выявлено более 3,5 тыс. конструкций с нарушениями. На них разместили уведомления о необходимости устранения недостатков. 17 марта переходный период закончится для остальной территории города.

Сейчас специалистами проводится анализ в отношении вывесок, расположенных на ул. Ставропольской, ул. Постовой, ул. Октябрьской, ул. им. Седина, ул. им. Хакурате, ул. им. Захарова, ул. Кузнечной, ул. им. Лукьяненко, ул. Красных Партизан, ул. Рашпилевской, ул. им. Пушкина. На устранение нарушений у предпринимателей есть 15 дней с момента размещения уведомлений. Если они этого не сделают, мэрией будут изданы постановления о демонтаже. В этом случае конструкции снимут и перенесут на стоянку ответственного хранения на улице Жигулевской.

Алина Зорина