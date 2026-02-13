«ЛизаАлерт» возобновляет поиск пропавшей жительницы поселка Зауральский

В Челябинской области волонтеры «ЛизаАлерт» возобновляют поиски 19-летней жительницы поселка Зауральский, пропавшей в начале февраля. Спасательные работы штаб запланировал на 14-15 февраля, сообщает пресс-служба отряда.

Волонтеры приглашают добровольцев присоединиться к поискам, а также просят помочь владельцев снегоходов и внедорожников. Приметы пропавшей: худощавое телосложение, рост 173 см, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.

19-летняя жительница поселка Зауральский пропала 2 февраля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этот день она вышла из дома и не вернулась. Последний раз ее зафиксировала камера подъезда, больше информации о ее местонахождении не было. В управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Глава центрального аппарата Александр Бастрыкин также потребовал доклад по результатам поиска и расследования.

10 февраля штаб «ЛизаАлерт» прекращал активные поиски пропавшей девушки.

Ольга Воробьева