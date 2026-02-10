Активные поиски пропавшей девушки из поселка Зауральский закончились

Завершился активный этап поисков 19-летней жительницы поселка Зауральский. Штаб отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области прекратил свою деятельность, сообщает пресс-служба организации.

За время работы добровольцы прошли и проехали более 1,6 тыс. км, обследована территория площадью более 250 кв. км. В поисках использовались дроны, техника с высокой проходимостью и кинологические расчеты. В мероприятиях участвовали почти 230 человек, среди которых волонтеры «ЛизаАлерт» и «Легион-Спас», сотрудники полиции, региональных управлений СК и МЧС, поисково-спасательной службы Челябинской области и местные жители. Все возможные задачи по поиску выполнены в полном объеме, подчеркивают в пресс-службе штаба.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, девушка пропала еще 2 февраля. Она вышла из дома и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ситуацией также заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Виталина Ярховска