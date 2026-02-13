Юрий Бурлачко поддержал расширение программы модернизации инфраструктуры детского отдыха

В 2026 году в России начнется шестой этап Программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Реализацию проекта курирует председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что поддерживает расширение Программы.

На вчерашнем совещании, проведенном первым зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Галиной Кареловой, были определены ключевые задачи текущего года. На реализацию Программы ежегодно выделяется 3 млрд руб. В 2026 году планируется строительство 82 жилых корпусов и капитальный ремонт 38 объектов инфраструктуры.

Как отметил Юрий Бурлачко, Краснодарский край полностью поддерживает проект. Председатель ЗСК напомнил, что в регионе приоритет отдается сохранению и развитию профильных объектов. В рамках программы на Кубани планируется строительство двух быстровозводимых корпусов в детском лагере Славянского района, что увеличит его вместимость почти на 100 детей за смену.

Органы исполнительной власти края, депутаты и муниципальные органы держат вопрос детского отдыха на постоянном контроле, заявил спикер ЗСК. В последние годы, по его словам, удалось переломить ситуацию с перепрофилированием детских здравниц. Часть объектов возрождается при поддержке частных инвесторов.

Краснодарский край, отметил Юрий Бурлачко, сохраняет статус одного из ведущих регионов по организации детского отдыха. В летний период 2025 года в регионе функционировали 1,6 тыс. детских лагерей. Более 430 тыс. детей отдохнули и поправили здоровье, включая свыше 160 тыс. приезжих из других регионов и стран. Анапа, несмотря на испытания последних лет, сохранила активность санаториев и лагерей, предложив программы с бассейнами, экскурсиями и мероприятиями, не зависящими от посещения моря.

«И сегодня наша общая задача сохранить набранные темпы. Я неоднократно повторял — детство должно быть настоящим. Детство должно быть ярким, насыщенным, теплым. Сделать его таковым можем только мы — взрослые»,— заключил председатель ЗСК.

Вячеслав Рыжков