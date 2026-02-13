Кремль связал запуск проектов России и США с окончанием СВО

Детальное обсуждение экономического сотрудничества России и США вряд ли возможно до урегулирования конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Де-факто ситуация такая, что на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном, и пока это ограничивается обсуждениями. Но по мере того, и если мы продвинемся по пути мирного урегулирования, то тогда это может уже перейти в прикладную плоскость», — сказал господин Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что над торгово-экономическим взаимодействием с США работает профильная группа. Ее возглавляет спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Трехсторонние переговоры США, России и Украины по урегулированию проходили в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной. Дмитрий Песков сообщил, что третий раунд переговоров состоится на следующей неделе. Точная дата и место пока неизвестны.

Накануне Bloomberg сообщил, что Кремль подготовил меморандум с предложениями для администрации президента США Дональда Трампа для расширения масштабного экономического партнерства с Соединенными Штатами. Один из пунктов меморандума — возвращение России к расчетам в долларах, в том числе для операций с энергоносителями из РФ. Среди потенциальных совместных инициатив — проекты по нефти и СПГ, включая шельфовые месторождения.