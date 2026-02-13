Кремль анонсировал проведение нового раунда переговоров по Украине до 22 февраля

Новый раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса пройдет на следующей неделе (16-22 февраля). Точная дата и место будут объявлены позднее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе»,— сказал господин Песков на брифинге. По информации Politico, встреча пройдет в Майами или Абу-Даби.

Делегации России, США и Украины провели в январе и феврале два раунда переговоров. После второй встречи стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной.

