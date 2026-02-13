ВККС одобрила арест экс-судьи из Адыгеи, обвиняемого во взяточничестве

Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила арест бывшего судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адама Воитлева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. В решении, цитируемом агентством, глава коллегии Николай Тимошин поручил исполнить судебное постановление о заключении Адама Воитлева под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело против господина Воитлева было возбуждено ранее. Следствие установило, что с июня 2023 по январь 2024 года и. о. председателя суда через посредника получил 2,5 млн руб. за возвращение уголовного дела прокурору и снятие ареста с имущества подсудимого.

Вячеслав Рыжков