Politico: РФ, США и Украина проведут новый раунд переговоров до 22 февраля

США, Россия и Украина планируют возобновить трехсторонние переговоры на следующей неделе в Майами или Абу-Даби. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источник, знакомый с дипломатической дискуссией.

Российская делегация на переговорах в Абу-Даби (4 февраля 2026 года)

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters Российская делегация на переговорах в Абу-Даби (4 февраля 2026 года)

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

По словам собеседника издания, официальные представители США считают, что на предполагаемой встрече с большой вероятностью «будет достигнут какой-либо прогресс». Территориальный вопрос остается «главной точкой преткновения» сторон, добавил источник.

Трехсторонние переговоры США, России и Украины проходили 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной.

