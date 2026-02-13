Дело предполагаемых сообщников сочинского бизнесмена Татуляна передали в суд
Краснодарский краевой суд принял к производству уголовное дело в отношении жителей Сочи Эдуарда Карагозяна и Арутюна Косяна. Их обвиняемых в причастности к организованному преступному сообществу (ОПС), которое создал бизнесмен Рубен Татулян. Господин Татулян, находящийся за пределами России, известен как криминальный авторитет Робсон.
Рубен Татулян
Фото: «Ъ-Кубань»
Помимо участия в ОПС, Эдуарда Карагозяна обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений. Арутюну Косяну предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. В каких именно эпизодах дела они могли участвовать, в правоохранительных органах не уточнили.
14 января глава СКР Александр Бастрыкин сообщил некоторые подробности расследования. По данным СКР, преступное сообщество Рубена Татуляна действовало с 1998 года. В 2002 году злоумышленники совершили покушение на убийство журналиста Золовкина в отместку за публикации о господине Татуляне. В 2012 году, по версии обвинения, члены преступного сообщества организовали убийство директора сочинской гостиницы «Кипарис» Анжелы Жигирь.
