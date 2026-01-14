СКР завершил следствие по делу участников банды Татуляна

Следственный комитет России завершил расследование в отношении нескольких участников преступного сообщества, действовавшего под руководством бизнесмена Рубена Татуляна. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Фото: пресс-служба президента РФ

По его словам, следственные действия в отношении ряда фигурантов дела были завершены в Главном следственном управлении СКР. Сам Рубен Татулян в настоящее время находится в международном розыске.

Как уточнил глава ведомства, преступное сообщество действовало с 1998 года. В рамках расследования установлено, что его участники причастны к ряду тяжких преступлений. В частности, в 2002 году было совершено покушение на убийство журналиста Золовкина, который в своих публикациях сообщал о предполагаемой криминальной деятельности Рубена Татуляна.

Кроме того, следствие установило причастность участников сообщества к убийству, совершенному в 2012 году в Сочи. Тогда погиб генеральный директор сети отелей и ресторанов «Кипарис».

В Следственном комитете подчеркнули, что работа по данному уголовному делу продолжается в рамках действующего законодательства, в том числе в отношении лиц, находящихся в розыске.

Мария Удовик