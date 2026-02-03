Мантия для Робсона

В Сочи помещен под стражу бывший судья Центрального райсуда города-курорта Валерий Слука. Ему инкриминируется вынесение неправосудных решений, причем речь может идти о лоббировании интересов авторитетного предпринимателя Рубена Татуляна (Робсон). Последний находится за границей, заочно его обвиняют в организации преступного сообщества. Расследование в отношении предполагаемых сообщников Робсона тем временем завершено.

Первомайский райсуд Сочи 31 января удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Валерия Слуки. Он был задержан сотрудниками ФСБ во Владикавказе. По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, экс-судья намеревался уехать в Грузию. В доме отставного служителя Фемиды в Сочи были проведены обыски, в ходе которых было изъято большое количество оружия: штык-ножи, коллекционные кинжалы, охотничий арбалет, карабин системы АК и оружие, «похожее» на немецкий автомат Schmeisser MP40. В гараже находились автомобили BMW, Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser.

Уголовное дело в отношении судьи в отставке Слуки 28 января текущего года возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин. Ему предъявлено обвинение по семи эпизодам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и семи эпизодам вынесения заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК РФ). По версии следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года Валерий Слука вынес семь решений, повлекших незаконное изъятие участков в Сочи из муниципальной собственности. Судья, сообщили в СКР, принял к производству исковые заявления граждан с нарушением территориальной подсудности, не привлек к участию в процессе ответчиков и не стал исследовать доказательства. Впоследствии в апелляционной инстанции решения судьи были отменены, в исках было отказано, земельные участки возвращены в муниципальную собственность.

По данным источников “Ъ”, часть решений судьей Слукой была вынесена в интересах предпринимателя Рубена Татуляна (Робсон), владельца крупных курортных и торговых объектов в Сочи, которого в СМИ называют криминальным авторитетом.

Валерий Слука был отправлен в отставку в феврале 2023 года. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила его полномочия после проверки из-за выявленных систематических грубых нарушений в работе. Приблизительно в тот же период начались серьезные проблемы и у Рубена Татуляна. Тогда Генпрокуратура инициировала обращение в пользу РФ крупнейшего актива Робсона — бывшего пансионата «Весна» в Адлере. В декабре 2023 года Адлерский районный суд признал, что объект незаконно выбыл из государственной собственности, после чего на участке был возведен курортный комплекс «Волна Резорт энд Спа». С Рубена Татуляна, его родственников и доверенных лиц суд взыскал около 9 млрд руб. ущерба, причиненного окружающей среде. Долг не был погашен, и в октябре прошлого года вступило в силу решение об изъятии активов семьи господина Татуляна стоимостью 3,9 млрд руб. в счет задолженности перед бюджетом. В числе прочего государству отошел торговый комплекс «Новый век» в Адлере.

К тому моменту сам Рубен Татулян находился за пределами России. Отъезд бизнесмена был связан с уголовным преследованием по обвинению в руководстве организованным преступным сообществом (ст. 210 УК РФ). В 2024 году господин Татулян был объявлен в розыск. В ноябре прошлого года бизнесмена задержали в Армении, но вскоре отпустили.

Предполагаемые сообщники Робсона Эдуард Карагозян, Арутюн Косян и Андраник Мумджян были арестованы и до настоящего времени находятся под стражей. По версии следствия, группировка была создана в 1998 году и действовала в Сочи до 2017 года. Один из эпизодов в уголовном деле — установление контроля над пансионатом «Весна», другой связан с распоряжением участком площадью 2,5 тыс. кв. м в Адлере (по этому эпизоду привлекается Арутюн Косян). Предполагаемых членов ОПС Эдуарда Карагозяна и Андраника Мумджяна обвиняют в причастности к убийству предпринимателя Анжелы Жигирь в 2012 году, а также в покушении на журналиста Сергея Золовкина в 2002 году.

Предварительное следствие по делу Эдуарда Карагозяна, Арутюна Косяна и Андраника Мумджяна завершено, обвиняемые ознакомились с материалами. В ближайшее время дело должно быть направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Эдуард Карагозян в настоящее время является подсудимым еще по одному резонансному делу, в котором идет речь об убийствах совладельцев торговой фирмы «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна. Предприниматели были застрелены в микрорайоне Адлера Курортный Городок в сентябре 2001 года и в марте 2002 года. Исполнителем первого преступления обвинение считает Эдуарда Карагозяна, который, по версии следствия, действовал по указанию предпринимателя Антраника Яланузяна. Дело слушает коллегия присяжных Советского районного суда Краснодара, процесс начался в сентябре 2023 года.

