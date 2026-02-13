В Ростове 52% работодателей готовы инвестировать в молодых специалистов

По результатам опроса, 52% работодателей из Ростова-на-Дону готовы предложить перспективным молодым специалистам зарплату выше рыночной. Среди них 39% убеждены, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально, тогда как 13% готовы платить больше за любого молодого сотрудника. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе IT-колледжа «Хекслет».

По результатам исследования, в числе работодателей, готовых предложить повышенную зарплату молодым специалистам на старте, 51% увеличат оклад лишь на 5–10 тыс. руб., еще 21% – на 10–20 тыс. руб., а 19% – до 5 тыс. руб. Лишь 9% готовы увеличить рыночную зарплату на 20 тыс. руб. в месяц и более.

«Лишь 18% опрошенных представителей компаний реализуют меры по удержанию молодых специалистов в компании. Почти половина из них (49%) инвестирует в программы обучения молодых сотрудников, а также создают системы наставничества (30%)», — отмечает директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев.

В Ростове-на-Дону большинство работодателей (40%) считают наиболее перспективными кандидатами специалистов в возрасте от 20 до 23 лет. Примерно четверть (25%) предпочитает возрастную категорию 23-25 лет, а каждый пятый (21%) — от 25 до 30 лет. Лишь 14% опрошенных активно нанимают сотрудников младше 20 лет.

Руководители отмечают гибкость мышления как основное преимущество молодых специалистов (34%). В тройку ключевых качеств также вошли высокий уровень мотивации (28%) и способность к обучению (23%). Свежий взгляд на рабочие процессы ценят 19% работодателей.

При этом, более четверти (29%) руководителей считают, что молодые работники не обладают достаточной самостоятельностью. Еще 26% убеждены, что такие сотрудники быстро теряют интерес к рутинной работе, а 22% указывают на проблемы в общении между молодыми и опытными коллегами.

Половина работодателей хотя бы раз сталкивались с конфликтами между представителями разных поколений. Чаще всего это происходило из-за отказа следовать правилам субординации (37%) и разногласий по поводу переработки и распределения рабочего времени (35%).

