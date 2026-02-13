Один человек погиб и четверо ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум пяти боеприпасов и 75 беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Разрушения установлены в 11 жилых помещениях и 16 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Грайвороне из-за целенаправленного удара дрона погиб мирный житель. Еще один мужчина пострадал в результате атаки БПЛА по легковому автомобилю в селе Головчино. Он госпитализирован, машина сгорела. За сутки округ подвергся ударам с помощью одного боеприпаса и 18 беспилотников. Разрушения получили пять частных домов и девять автомобилей.

В Белгородском округе FPV-дрон атаковал движущуюся машину на участке автодороги Бочковка — Нечаевка. В результате пострадали супруги, они продолжат лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено. Также накануне в больницы обратились две женщины: одна из них была ранена при ракетном обстреле села Севрюково 11 февраля, другая — при атаке БПЛА на автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Бочковка 10 февраля. Обе отпущены домой. За сутки по округу выпустили 16 беспилотников. Других последствий не установлено.

Еще один пострадавший зарегистрирован в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Он получил ранения вследствие атаки БПЛА на легковой автомобиль. Ему потребовалась госпитализация. За сутки муниципалитет подвергся ударам 26 беспилотников. Повреждены шесть частных домов и 16 машин. В селе Мешковое перебита линия электропередачи — в нескольких населенных пунктах нет света.

В Краснояружском районе в больницу обратился мужчина, пострадавший во время удара дрона в поселке Красная Яруга 11 февраля. Он продолжит лечение в стационаре. За сутки по муниципалитету выпустили четыре боеприпаса и шесть дронов. Поврежден один автомобиль.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области со стороны Украины один человек погиб и 15 пострадали, в том числе 4-летний ребенок.

