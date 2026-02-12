Белгородец погиб при целенаправленном ударе дрона ВСУ

В городе Грайворон Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона погиб мирный житель. Мужчина был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии, но, несмотря на усилия врачей, скончался. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На месте атаки повреждено частное домовладение: посечен фасад, выбиты окна в жилом доме и хозяйственной постройке.

Вчера вечером из-за удара FPV-дрона по автомобилю в Волоконовском округе Белгородской области погиб водитель.

Алина Морозова