Пять мирных жителей пострадали при атаках дронов в Белгородской области

В результате ударов беспилотников ВСУ в трех муниципалитетах региона ранения получили пять мирных жителей, среди них — супружеская пара. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями ноги и рук, а также переломом носа доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство уничтожено огнем, также выбиты окна частного дома и надворной постройки. В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате удара БПЛА по машине пострадал местный житель, он госпитализирован в ту же больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой. На участке автодороги Бочковка — Нечаевка в Белгородском округе дрон атаковал движущийся автомобиль с супружеской парой. Обоим диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы, после оказания помощи они направлены на амбулаторное лечение. Кроме того, в Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший накануне при атаке дрона в поселке Красная Яруга. У него выявлены минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги, пострадавший госпитализирован в белгородскую горбольницу №2.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области посредством как минимум 159 беспилотников и 48 боеприпасов. В результате один человек погиб, еще 15 были ранены, в том числе 4-летний ребенок. Были повреждены 72 жилых помещения и 84 автомобиля.

Ульяна Ларионова