Бывшему судье в Адыгее предъявили обвинение во взяточничестве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адама Воитлева. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в СКР.

По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2024 года Воитлев, исполнявший обязанности председателя районного суда, через посредника получил 2,5 млн руб. от подсудимого. Средства, как полагает следствие, предназначались за организацию возврата уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, а также за снятие ареста с имущества фигуранта.

Полномочия судьи были прекращены в октябре 2025 года в связи с отставкой. 24 ноября Высшая квалификационная коллегия судей по представлению СКР дала согласие на возбуждение уголовного дела.

Ранее Советский районный суд Краснодара вынес приговор другому бывшему судье из Адыгеи — Анатолию Горголину. Он был осужден на три года и четыре месяца колонии-поселения по делу о ДТП, в результате которого погиб девятилетний ребенок. В ходе процесса Анатолий Горголин признал вину, заявив, что плохо помнит обстоятельства произошедшего.

Вячеслав Рыжков