ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Сочи» в Нижнекамске оказался сильнее местного «Нефтехимика» в матче 53-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 5:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Первый период прошел при тотальном превосходстве хозяев – соотношение бросков в створ ворот (22:5). На последнем рубеже у гостей уверенно действовал Павел Хомченко. «Нефтехимик» за это время не воспользовался подарком судьбы после череды удалений соперника. Сработало правило: если не забиваешь ты, то забивают тебе. На 16-й минуте сочинцы открыли счет благодаря Антону Малышеву, для которого эта шайба стала дебютной в КХЛ.

Еще одну результативную атаку южане провели в начале второго отрезка, играя вчетвером против пятерки «Нефтехимика». Точным броском отметился Даниил Сероух. До перерыва оппоненты обменялись забитыми шайбами. Матвей Гуськов увеличил преимущество «леопардов», а Тимур Хайруллин вернул интригу в матч.

На 46-й минуте хозяева в большинстве сократили отставание до минимума усилиями Александра Дергачева. Вскоре Егор Петухов огорчил вратаря «Нефтехимика» Филиппа Долганова. В концовке встречи завершил атаку Андрей Белозеров, но незадолго до финальной сирены Василий Мачулин уже не оставил шансов нижнекамцам и снял все вопросы о победителе. В итоге – успех «Сочи» со счетом 5:3.

После 53 матчей сочинцы имеют в активе 39 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 14 февраля сыграют на своем льду против ярославского «Локомотива». Будущий соперник с 77 баллами занимает первое место в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев