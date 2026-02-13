В Советском районе Ростова завершен ремонт теплотрассы

Ремонтные работы на теплотрассе по пр. Коммунистическому в Советском районе Ростова-на-Дону завершены в 03:00 13 февраля, магистраль опрессована и заполнена. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ области Антонина Пшеничная.

Запуском тепла н в дома ростовчан занимаются управляющие организации. В случае отсутствия отопление о по конкретному адресу, жителям следует обращаться в УО.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», из-за порыва на теплотрассе вечером 12 февраля без отопления остались дома по пр. Коммунистическому, 12-25, улицам 2-й Краснодарской, 68-78, Прогрессивной,1-9, 12-14 и Зорге, 2-12.

Наталья Белоштейн