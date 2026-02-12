В Ростове из-за порыва теплотрассы без тепла остались дома на четырех улицах

Из-за порыва на теплотрассе по пр. Коммунистическому,19 временно ограничено теплоснабжение жилых домов по четырем улицам в Советском районе Ростова-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Подача тепла ограничена в домах по пр. Коммунистическому, 12-25, улицам 2-й Краснодарской, 68-78, Прогрессивной,1-9, 12-14 и Зорге, 2-12.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ — до 05:00 13 февраля.

Наталья Белоштейн