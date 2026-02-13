«Союзмультфильм» за год подал более 100 исков к кубанским предпринимателям

Арбитражный суд Краснодарского края в 2025 году принял к производству 118 исков киностудии «Союзмультфильм» к кубанским предпринимателям, которые неправомерно используют персонажей мультфильмов в коммерческих целях, подсчитал «Ъ-Кубань». Общая сумма исковых требований превысила 14 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Киностудия «Союзмультфильм» была создана в 1936 году. В производстве киностудии около 1,5 тыс. анимационных фильмов. Наиболее известные персонажи «Союзмультфильма», на которые компания зарегистрировала права: Винни Пух, Чебурашка, Крокодил Гена, Карлсон, Кот Матроскин, Волк и Заяц («Ну, погоди!»). Выручка общества в 2024 году, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», составила 624,3 млн руб., чистая прибыль — 170, 2 млн руб.

В числе ответчиков индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей в разных городах Краснодарского края и фирмы, в том числе крупные торговые сети. Сумма исковых требований составляет от 20 тыс. до 200 тыс. руб.

В 2024 году киностудия «Союзмультфильм» подала к бизнесменам Краснодарского края 163 исковых заявления за нарушение авторских прав. В пресс-службе «Союзмультфильма» «Ъ-Кубань» рассказали, что команда юридического управления киностудии ведет масштабную работу по выявлению незаконного использования анимационных образов. Выявляются подобные нарушения в основном путем мониторинга открытых источников в сети интернет. Цена иска в каждом конкретном случае варьируется в зависимости от объема продукции, масштаба ее распространения и др.

Наталья Решетняк