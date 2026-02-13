«Новые правила бронирования учитывают интересы туристов»

С 1 марта в России начнут действовать обновленные правила предоставления гостиничных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2025 года. В них зафиксированы повышенные требования к отелям и другим средствам размещения по заселению и обслуживанию гостей. Нововведения комментирует президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области Елена Папиж:



«Вступление в силу новых правил актуально для всех регионов России. Особенно для туристически привлекательных, к каким относится и Ростовская область. Действующая в регионе гостевая инфраструктура позволяет обслуживать растущий поток.

Так, по состоянию на 1 февраля 2026 года, в Единый реестр объектов классификации входят 808 действующих в регионе средств размещения. Это 12 пятизвездочных отелей, 37 — четырехзвездочных, 105 — трехзвездочных, 69 гостиниц категории “две звезды” и 7 — “одна звезда”, а также 578 объектов без категорий (гостевые дома, глэмпинги, мотели, хостелы, мини-гостиницы). По данным министерства экономического развития Дона, в 2025 году средняя загрузка средств размещения в летние месяцы в регионе составила 80%, что соответствует общероссийскому тренду.

Заполняемость гостиничного фонда Ростовской области формируется под воздействием нескольких факторов. Так, транзитное положение региона обуславливает значительную долю гостей, использующих местные гостиницы как промежуточную остановку.

Выраженная сезонность приводит к существенным колебаниям загрузки: летом, например, отели почти полностью заполнены, тогда как в другие месяцы, их показатели падают в несколько раз. В условиях такого короткого сезона тяжело накопить ресурсы для поддержания функционирования объекта в течение года.

Итак, с 1 марта заселять россиян в гостиницы, хостелы, отели, кемпинги и санатории мы сможем не только при предъявлении гражданского паспорта, но и загранпаспорта, временного удостоверения личности и паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина РФ, до замены его в установленный срок на новый паспорт. Отдельным пунктом стоит заселение (но только в гостиницы и в периоды мобилизации, военного положения и в военное время) по документу, удостоверяющему личность военнослужащего РФ.

Интересен пункт правил, разрешающий заселение по предъявлению водительского удостоверения, а с 1 апреля 2026 года заселиться в гостиницу можно будет по биометрии или подтвердить свою личность через мобильное приложение ФГИС “Единый портал государственных и муниципальных услуг”. Надеюсь, все пройдет успешно, и отели перестанут быть “пунктом переписи населения”, а займутся сервисом и гостеприимством.

Еще с новыми правилами в процессе согласования произошла метаморфоза, которая не слишком понятна: куда-то пропал наш “невозвратный тариф”, который должен был защитить отельера от потребительского экстремизма, и который на первых этапах согласования документа был прописан по многочисленным просьбам всех профессиональных объединений страны.

Порадовала так же законодательная инициатива снизить штрафы за ошибки, допущенные отельерами при регистрации граждан. На данный момент “цена такой ошибки” составляет от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

Новые требования коснутся бронирования через интернет-платформы. Так, резервировать номера через агрегаторы можно будет только в средствах размещения, внесенных в Единый реестр классифицированных объектов. В Ростовской области с 2025 года действует эксперимент о внесении в ЕРКО гостевых домов. В частности, в Ростове-на-Дону 24 объекта прошли процедуру самооценки и вошли в федеральный реестр.

Таким образом, новые правила не только будут способствовать повышению качества обслуживания гостей, создадут для них дополнительные удобства при заселении в отель или гостиницу, но и усилят уровень защиты туристов, в том числе и финансовой, полностью учитывая их интересы».