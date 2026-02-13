В Госдуме РФ предложили законодательно обязать устанавливать камеры видеонаблюдения во всех российских лифтах. С инициативой выступил заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Юрист, специалист по гражданскому, семейному и уголовному праву и руководитель офиса «Центр правосудия» в Краснодаре Валентина Куделина считает, что без внесения изменений в Жилищный кодекс РФ и четкого регулирования обработки персональных данных такие меры несут риски судебных споров и дополнительной ответственности для управляющих компаний.

Валентина Куделина

Фото: предоставлено автором

«Инициатива об обязательной установке камер в лифтах МКД логично вписывается в тренд на цифровизацию ЖКХ, где безопасность и сохранность имущества выходят на первый план. Однако за кулисами технической простоты скрывается сложный баланс интересов собственников, управляющих компаний (УК) и властей.

Установка камер в лифтах как части общего имущества МКД сегодня требует решения общего собрания собственников (ОСС) с кворумом 2/3 голосов. Лифт — это зона общего пользования, поэтому односторонние действия УК или инициативной группы жильцов без ОСС незаконны и могут быть оспорены в суде через требование демонтажа.

Обязательное требование на федеральном уровне изменит правила игры: законодателю придется скорректировать ЖК РФ, прописав исключения из ОСС для лифтов. Аналогичные механизмы уже работают для противопожарного оборудования. До принятия закона любые принудительные установки рискуют стать предметом исков.

Собственники через ОСС определяют необходимость, место, тип камер и оператора, распределяют расходы. УК обязана исполнять решение ОСС, обеспечивать монтаж, обслуживание и хранение записей, соблюдая 152-ФЗ «О персональных данных». Жильцы, в свою очередь, вправе требовать удаления записей старше 30 дней (если иное не решено на ОСС), а также обжаловать нарушения в Роскомнадзор или суд. УК несет ответственность за утечки данных — штрафы до 75 тыс. руб. для юрлиц (ст. 13.11 КоАП РФ).

Ответственность за порчу имущества и вандализм установлена на федеральном уровне — ст. 7.17 КоАП РФ и ст. 214 УК РФ соответственно. Региональные власти не вправе вводить дополнительные штрафы сверх федерального закона — это исключительная компетенция РФ. Возможны лишь региональные программы профилактики или субсидии на камеры, но не карательные нормы.

Краснодарский край также не может на региональном уровне принять обязательный акт об установке камер в лифтах МКД — это нарушает жилищное законодательство, где полномочия по общим требованиям делегированы федерации. Региональные власти ограничены поддержкой, но принуждение потребует федерального закона. Иначе — риски судов от собственников.

При установке камер записи лиц могут рассматриваться как сбор биометрических данных, требующий уведомления Роскомнадзора. В лифтах возможна анонимизация (размытие лиц), хранение до 30 дней, доступ по запросу полиции/собственников.

На сегодня можно сделать следующий вывод: камеры повысят безопасность, но без федерального закона и четкой защиты данных инициатива буксует на уровне ОСС. Собственникам стоит инициировать собрания уже сейчас, а УК — готовить локальные акты».