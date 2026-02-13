Жителей Сочи предупредили о военных учениях 13 февраля

В Сочи 13 февраля запланировано проведение учебных стрельб в акватории городских портов. О предстоящих мероприятиях жителей и гостей курорта предупредили городские власти, призвав сохранять спокойствие.

Согласно официальной информации, до 22:00 стрельбы будут проходить на территории Морского порта Сочи. Кроме того, с 13:00 до 15:00 аналогичные мероприятия запланированы в акватории Имеретинского морского порта. Перед началом учений предусмотрено речевое оповещение населения.

В сообщении подчеркивается, что проводимые мероприятия носят плановый характер и направлены на отработку действий военных подразделений. Власти отмечают, что подобные тренировки являются частью комплекса мер по обеспечению безопасности.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 12 на 13 февраля средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Крыма. Всего за указанный период, с 23:00 мск 12 февраля до 7:00 мск 13 февраля, по данным ведомства, ликвидировано 58 беспилотников. Наибольшее их число — 43 — сбито над Волгоградской областью, 12 — над Ростовской, два — над Курской областью и один — над Крымом.

В Краснодарском крае продолжает действовать режим дополнительных ограничений, связанных с распространением информации о применении БПЛА и работе систем ПВО. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Документ запрещает фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны, публикацию данных о местах падения беспилотников и сведений о военных и критически важных инфраструктурных объектах.

Мария Удовик