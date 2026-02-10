Британские медиа обсуждают судьбу премьер-министра Кира Стармера. Абсолютно все эксперты уверены, что его отставка — вопрос времени, причем ближайшего. В чем наблюдатели расходятся — это в отношении к его уходу.

Фото: Alberto Pezzali / AP Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

The Guardian (Лондон, Великобритания) Потеряет ли Британия еще одного премьер-министра? Большинство экспертов в области политики, включая тех, кто регулярно пишет для нашей газеты, сходятся во мнении, что срок пребывания Стармера на посту премьер-министра заканчивается… Многие парламентарии от его собственной партии согласны, что время Стармера почти вышло. Правда, немногие готовы заявлять об этом публично.

The Daily Mail (Лондон, Великобритания) Вот что ждет Стармера… Кир Стармер… хватается за власть остатками изгрызенных ногтей. Он может бросить под каток столько ближайших соратников, сколько захочет, но если его собственные парламентарии захотят, чтобы он съехал с Даунинг-стрит, 10 (резиденция британского премьера.— “Ъ”), то это будет только вопросом времени. И дело уже не в Питере Мандельсоне. Дело в том, что для тех, кто с самого начала истово стремился сместить Стармера, наступил подходящий момент, чтобы это сделать.

The Independent (Лондон, Великобритания) Сэр Кир — самый одинокий из премьер-министров. Но он должен сохранить свою должность Несмотря на все промахи лейбористов у власти — многие из них были вызваны их собственными действиями,— да еще совершенные за такой короткий промежуток времени, для страны было бы пагубно, если бы ко всему прочему сэр Кир лишился бы сейчас своего поста. Среди его преемников царит хаос. Единственными победителями станут его враги, и в первую очередь Найджел Фарадж.

The Daily Express (Лондон, Великобритания) С Киром Стармером покончено — теперь его сдует даже легкий ветерок Британия осталась без лидера, без руля, а у Кира Стармера уже нет пути вперед. В знак того, что конец его близок, осаждаемый проблемами премьер-министр провел вечер, умоляя своих собственных парламентариев не бросать его… И дело не только в том, что лидер лейбористов совершенно утратил контроль над своей партией, а в том, что и вся страна… не управляется должным образом. И тем не менее он продолжает отчаянно цепляться за власть, пытаясь уверить всех, что его уход погрузит страну в хаос.

Подготовил Николай Зубов