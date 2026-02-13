На Вологодчине не место пару без огня

В Вологодской области число вейпшопов сократилось до 94 магазинов, подсчитали в администрации региона. Полностью прекратить продажу вейпов собираются до мая этого года. Схожие ограничения могут ввести в еще нескольких регионах страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Филимонов рассматривает возможность о полном запрете вейпов, с предложением ограничить их продажу по всей России он обращался в Госдуму

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Господин Филимонов рассматривает возможность о полном запрете вейпов, с предложением ограничить их продажу по всей России он обращался в Госдуму

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уничтожение площадок реализации вейпов является частью масштабной программы по оздоровлению жителей Вологодской области. По словам губернатора региона Алексея Филимонова, ранее в регионе их было 316, но на данный момент осталось 94. Оставшиеся магазины планируют закрыть за март и апрель, в это же время должна завершиться борьба с «наливайками». На начало 2026 года осталось менее 90 алкомаркетов.

На месте закрывшихся площадок в области запускают продуктовые магазины у дома. На месте сети «Бристоль» запустили магазины под брендом «Б-Продукты», также под этой вывеской работают бывшие алкомаркеты, владельцы которых приняли решение перепрофилироваться.

Политика оздоровления населения с помощью закрытия вейпшопов и «наливаек» действует в регионе с марта 2025 года, когда вступили в силу правила продажи алкоголя и вейпов. В будние дни их приобрести можно только с 12:00 до 14:00. Дополнительно господин Филимонов рассматривает возможность о полном запрете вейпов, с предложением ограничить их продажу по всей России он обращался в Госдуму. Осенью президент Владимир Путин поддержал эту идею, после чего был принят закон, который запретил продажу никотиносодержащей продукции и устройств для потребления на остановках общественного транспорта.

Обсуждения ограничений по реализации продукции коснулись Петербурга: в Законодательном собрании спорят о допустимости продажи товара в городе с 2023 года. Тогда в парламенте планировали создать рабочую группу для изучения возможности ограничения продажи электронных сигарет. Поводом для обсуждений стала смерть 14-летнего подростка, предположительно связанная с курением вейпа.

В декабре 2024 года депутаты направили обращение руководителю Росстандарта Антону Шалаеву с просьбой ужесточить требования к упаковке устройств и жидкостей для вейпов. Парламентарии отмечали, что яркая упаковка привлекает внимание детей и подростков. В то же время некоторые регионы начали вводить ограничения на продажу вейпов, не дожидаясь решений из Москвы.

Первыми это сделали в Пермском крае: в конце ноября депутаты Заксобрания одобрили законопроект. В регионе запретили розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, включая электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, а также их комплектующие. Для нарушителей предусмотрены штрафы: должностные лица заплатят от 15 до 20 тыс. рублей, юридические — от 50 до 100 тыс. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Аналогичный законопроект приняли в Пензенской области — он начнет действовать с сентября.

В Нижегородской области, как и в Петербурге, по словам губернатора Глеба Никитина, ограничения введут сразу после принятия федерального закона. Однако Георгий Филимонов считает, что в случае борьбы с вейпами необходимо действовать по примеру Вологодской области, а не оперировать лозунгами, как делают это в некоторых регионах. В Минфине уточнили, что в тестовом режиме возможность запретить продажу вейпов появится у властей регионов в этом году.

Стефания Барченкова