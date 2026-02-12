Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дегтярев: Россия не закроет въезд сменившим гражданство спортсменам

Россия не намерена запрещать въезд спортсменам, сменившим спортивное гражданство. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Дегтярева, практика смены спортивного гражданства распространена в мире. При этом в случае, когда выбор флага носит «вероломный характер», необходимо применять санкции. «Конечно, границу мы закрывать не будем, у нас и полномочий таких нет. Но меры нужно вырабатывать. В спортивном сообществе есть запрос на это»,— сказал он.

Михаил Дегтярев указал, что в спортивной среде «есть запрос» на меры в отношении атлетов, сменивших гражданство. «Вопрос такой многослойный. Конечно, границу мы закрывать не будем. У нас и полномочий таких нет. Но меры нужно вырабатывать. В спортивном сообществе есть запрос на это. Например, в футболе при трансферах используется компенсация»,— добавил он в интервью РБК.

11 февраля министр выступил с инициативой запретить въезд в страну российским спортсменам, сменившим спортивное гражданство. Он также высказался за лишение таких атлетов доступа к российской спортивной инфраструктуре.

Были наши

Уроженец Дагестана 21-летний борец в весовой категории до 97 кг Ахмед Тажудинов выступает за Бахрейн с осени 2022 года. Чемпион мира по вольной борьбе (2023), двукратный чемпион Азии (2023, 2024). До смены гражданства завоевал бронзу на первенстве России (2022)

На Играх в Париже завоевал золотую медаль

Фото: Jeremy Lee / Reuters

Родившийся в Ингушетии 25-летний дзюдоист в весовой категории до 100 кг Джафар Костоев (на фото слева) выступает за ОАЭ с июля 2022 года. Чемпион Азии по дзюдо (2022), на летних Азиатских Играх 2022 года взял бронзу. До смены гражданства был первым на чемпионате России 2018 года

На Играх в Париже дошел до 1/16 финала

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Родившийся в Москве 26-летний дзюдоист в весовой категории до 90 кг Арам Григорян с 2022 года выступает за ОАЭ. На Азиатских играх 2023 года завоевал бронзу. До смены гражданства неоднократно становился чемпионом России, а также завоевал золото на чемпионате мира (2019), чемпионате Европы (2019) и серебро на Кубке мира (2021)

На Играх в Париже дошел до четвертьфинала

Фото: Astro medya Org. Ltd. / Wikimedia

Уроженка Якутска 36-летняя легкоатлетка Сардана Трофимова выступает за Киргизию с мая 2022 года. В 2023 году стала бронзовым призером Азиатских игр по марафону, заняла третье место чемпионата Азии по полумарафону в личном зачете и первое место в командном. До смены гражданства была пятикратной чемпионкой России по марафону

На Играх в Париже заняла 14 место

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Уроженец Дагестана 32-летний борец в весовой категории до 86 кг Даурен Куруглиев выступает за Грецию с апреля 2023 года. Трехкратный чемпион Европы по вольной борьбе (2017, 2023, 2024). До смены гражданства дважды становился чемпионом России (2018, 2020)

На Играх в Париже завоевал бронзовую медаль

Фото: Andreea Alexandru / AP

Родившийся во Владикавказе 24-летний борец в весовой категории до 63 кг Георгий Тибилов выступает за Сербию с начала 2023 года. Завоевал бронзовые медали на чемпионатах Европы (2023) и мира (2023). Становился неоднократным чемпионом России на молодежных первенствах, завоевал первое место на Кубке России (2021)

Проиграл в квалификационном поединке Игр в Париже

Фото: Kadir Caliskan / United World Wrestling / Getty Images

Уроженец Якутска 30-летний борец в весовой категории до 70 кг Виктор Рассадин выступает за Таджикистан с декабря 2023 года. На чемпионате Азии 2024 года по вольной борьбе получил серебряную медаль. До смены гражданства являлся неоднократным призером чемпионатов России, а также обладателем Кубка мира (2019) в составе сборной

На Играх в Париже занял 5-е место

Фото: Kadir Caliskan / United World Wrestling / Getty Images

Родившаяся в подмосковных Люберцах 15-летняя художественная гимнастка Вера Туголукова с ноября 2023 года выступает за Кипр. Заняла третье место на Кубке мира 2024 года в упражнениях с лентой. До смены гражданства завоевала несколько медалей на национальных первенствах

На Играх в Париже заняла 16-е место

Фото: Aziz Karimov / Getty Images

Родившаяся в Мурманской области 24-летняя пловчиха Анастасия Кирпичникова с июня 2023 года выступает за Францию. Пятикратная чемпионка Европы на короткой воде (2023, 2021). Серебряный призер ЧМ-2021 на 800 м вольным стилем. На Играх в Токио выступала за российскую сборную на дистанциях 400, 800 и 1500 м вольным стилем, лучший результат — седьмое место на 1500 м. Первая россиянка, которая выступила на Олимпиаде в плавании и в бассейне, и на открытой воде. Установила рекорд Франции на 1500 м вольным стилем

На Играх в Париже получила серебряную медаль в заплыве на 1,5 тыс. м вольным стилем

Фото: Adam Pretty / Getty Images

Уроженец Северной Осетии 19-летний тхэквондист в весовой категории до 59 кг Лев Корнеев выступает за Сербию с 2023 года. Серебряный (2024) и бронзовый (2023) призер чемпионатов Европы. До смены гражданства занял второе место на чемпионате США USOPEN-2017

На Играх в Париже дошел до 1/16 финала

Фото: @_levael_

Родившаяся в Московской области 23-летняя теннисистка Варвара Грачева выступает за Францию с марта 2023 года. Лучшим результатом на соревнованиях стал выход в четвертый круг открытого чемпионата Франции по теннису в 2024 году. До смены гражданства выходила в третий круг на нескольких турнирах Большого шлема. Занимает 68-е место в рейтинге WTA

На Играх в Париже в парном разряде в Кларой Бюрель дошла до 1/16 финала, в одиночном разряде выбыла в первом туре

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Родившийся в Москве 23-летний велогонщик Михаил Яковлев выступает за Израиль с 2023 года. Завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 года в спринте. До смены гражданства в 2021 году выиграл бронзу в кейрине на чемпионате мира по велотреку, а также стал третьим на чемпионате Европы

На Играх в Париже дошел до 1/8 финала в спринте, в кейрине занял 13 место. Установил олимпийский рекорд в спринте

Фото: Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

Родившаяся в Исландии, но выступавшая за Россию 21-летняя волейболистка Екатерина Антропова с 2023 года представляет Италию. С итальянской сборной выиграла Лигу наций (2024). До смены гражданства входила в состав молодежной сборной России

На Играх в Париже с составе команды Италии завоевала золотую медаль

Фото: Giuseppe Cottini / Getty Images

Родившийся в Москве 27-летний Николай Пименов, выступающий в академической гребле, с 2023 года представляет Сербию. До смены гражданства выигрывал чемпионат России в парной четверке. Он отобрался на Олимпиаду в Токио в соревнованиях четверок парных, но тренерский штаб сборной снял команду с турнира после обнаружения в пробах двух спортсменов мельдония

На Играх в Париже занял 6 место

Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Родившаяся в Белоруссии, но выступавшая за Россию в академической гребле 31-летняя Анна Пракатень с мая 2023 года представляет Узбекистан. Серебряный призер токийской Олимпиады, чемпионка Европы (2021). На летних Азиатских играх 2023 года завоевала золото в одиночках

На Играх в Париже заняла 5 место в финале Б в одиночной академической гребле

Фото: Andrew Nelles / USA TODAY Network / Reuters

Уроженец Пензы 27-летний прыгун в воду Игорь Мялин с 2023 года представляет Узбекистан. До смены гражданства завоевал золотые, серебряные и бронзовые медали на универсиаде в корейском Кванджу (2015)

На Играх в Париже занял 21-е место на соревнованиях по прыжкам в воду

Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Уроженец Северной Осетии 25-летний борец в весовой категории до 74 кг Чермен Валиев с февраля 2024 года выступает за Албанию. Был неоднократным победителем и призером чемпионатов России по вольной борьбе. Победил на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет (2021) и на молодежном первенстве мира (2019)

На Играх в Париже дошел до четвертьфинала

Фото: Kadir Caliskan / United World Wrestling / Getty Images

Родившийся в Санкт-Петербурге 25-летний борец в весовой категории до 87 кг Александр Комаров (на фото в синей форме) с 2024 года выступает за Сербию. Завоевал золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы (2024). До смены гражданства был неоднократным победителем и призером чемпионатов России по вольной борьбе, завоевал бронзовые медали на первенствах Европы (2019, 2020)

На Играх в Париже дошел до четвертьфинала

Фото: Alex Nicodim / Anadolu / Getty Images

Родившийся в Барнауле 23-летний пловец Илья Сибирцев с января 2024 года выступает за Узбекистан. До смены гражданства становился серебряным и бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2019 года, а также чемпионом Европы того же года среди юниоров

На Играх в Париже в заплыве на 800 м вольным стилем занял 22 место, в заплыве на 400 м вольным стилем 26 место

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Родившийся в Ростове-на-Дону 23-летний теннисист Александр Шевченко с 2024 года выступает за Казахстан. В рейтинге ATP занимает 58-е место

На Играх в Париже в одиночном разряде выбыл в первом туре

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

