Дегтярев: Россия не закроет въезд сменившим гражданство спортсменам

Россия не намерена запрещать въезд спортсменам, сменившим спортивное гражданство. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Дегтярева, практика смены спортивного гражданства распространена в мире. При этом в случае, когда выбор флага носит «вероломный характер», необходимо применять санкции. «Конечно, границу мы закрывать не будем, у нас и полномочий таких нет. Но меры нужно вырабатывать. В спортивном сообществе есть запрос на это»,— сказал он.

Михаил Дегтярев указал, что в спортивной среде «есть запрос» на меры в отношении атлетов, сменивших гражданство. «Вопрос такой многослойный. Конечно, границу мы закрывать не будем. У нас и полномочий таких нет. Но меры нужно вырабатывать. В спортивном сообществе есть запрос на это. Например, в футболе при трансферах используется компенсация»,— добавил он в интервью РБК.

11 февраля министр выступил с инициативой запретить въезд в страну российским спортсменам, сменившим спортивное гражданство. Он также высказался за лишение таких атлетов доступа к российской спортивной инфраструктуре.