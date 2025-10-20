Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Скутеры, бензопилы, украденные драгоценности»

Лувр подвергся дерзкому ограблению: реакция мировых СМИ

Утром 19 октября в один из самых охраняемых музеев Франции, Лувр, проникли преступники и украли несколько ценных экспонатов. Пресса уже окрестила это происшествие «ограблением века» и задается вопросом, смогут ли власти раскрыть его.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Le Monde (Париж, Франция)

Впечатляющее ограбление Лувра проливает свет на недочеты в системе безопасности крупнейшего музея в мире

Молниеносное ограбление с ошеломляющей эффективностью, совершенное с поразительной легкостью, за семь минут и средь бела дня, в крупнейшем музее мира… Этот случай напомнил об уязвимости парижских музеев, которые не переживали ничего подобного со времен другого «ограбления века», произошедшего в 2010 году в парижском Музее современного искусства. Пять картин разных мастеров тогда стащил Вьеран Томич, получивший прозвище «человек-паук». Ни одна из этих работ так и не была найдена.

The Spectator (Лондон, Великобритания)

Ограбление Лувра опозорило Францию

Лувр — символ Франции, привлекающий более десяти миллионов посетителей в год,— дополнил растущий список объектов, которые государство более не в состоянии защитить. Новая неделя — новые потрясения, новое напоминание о том, что власти потеряли контроль над ситуацией. Для многих французов кража королевских драгоценностей — не единичный случай, а логическое следствие того, что государство перестало обеспечивать соблюдение законов. Государство, которое не может защитить свой народ, свои улицы и даже свои собственные сокровища.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Воры похитили «бесценные» драгоценности из Лувра всего за семь минут

Это была самая дерзкая — и, возможно, самая дорогостоящая — кража, когда-либо совершенная в Лувре, где хранятся самые ценные коллекции произведений искусства страны. Французские политики публично оплакивали потерю и осуждали тех, кого сочли ответственными, громко требуя объяснений, как такое могло произойти в самом известном музее мира в 9:30 утра в воскресенье. «Это похоже на сцену из кино или сериала»,— сказал Ариэль Вайль, мэр центра Парижа, где расположен Лувр. Политические оппоненты в течение всего дня критиковали правительство, обвиняя его в недостаточной защите ценной коллекции музея.

The Times of India (Мумбай, Индия)

Скутеры, бензопилы и украденные драгоценности: всемирно известный Лувр закрылся после ограбления

Во всемирно известном французском музее произошло шокирующее происшествие: стало известно о краже, что привело к закрытию музея на день. Полиция сообщила, что неизвестное число воров прибыло на скутере с небольшими бензопилами и скрылось с драгоценностями. Всемирно известный музей имеет долгую историю краж и попыток ограблений. Одна из самых громких краж произошла в 1911 году, когда «Мона Лиза» исчезла из рамы. Вор, которого опознали как Винченцо Перуджа, спрятался в музее и вышел, спрятав картину под пальто. Попытки найти картину завершились два года спустя во Флоренции. Еще одна громкая кража произошла в 1983 году, когда были украдены два элемента доспехов эпохи Возрождения. Они были найдены почти четыре десятилетия спустя.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик

Секреты Лувра

Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения

Фото: AP

Карл V в 1317 году перестроил замок и крепость для себя, превратив их в королевский дворец. Примерно 16 королей и 20 архитекторов в разное время достраивали и конструировали Лувр. Самые известные среди них — архитекторы Пьер Леско, Луи Лево, Клод Перро, художники Пуссен, Романнели, Лебрен

Фото: Global Look/ Russian Look

При Людовике XIV, переехавшем в Версаль, Лувр перестал быть королевской резиденцией, в нем начали сдавать помещения для мастерских художников и квартирантов. В 1793 часть залов преобразовали, и для широкой публики впервые был открыт музей. Помещения ему передавались не сразу, а частично. Стройка внутри продолжалась, особенно за Лувр взялся Наполеон Бонапарт. При нем архитекторы Персье и Фонтен значительно увеличили площадь музея

Фото: Global Look/ Russian Look

В момент основания королевская коллекция насчитывала 2500 тыс. экспонатов. Для сравнения, сейчас в музее около 300 000 предметов искусств, из которых только 35 000 тыс. выставляются в залах

Фото: AP

Коллекция Лувра формировалась, как и архитектура, на протяжении столетий: «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля принадлежали еще Франциску I, который купил личное собрание художника после смерти Леонардо в 1519 году

Фото: AP

Особенно много картин попали в коллекцию в качестве трофеев армии Наполеона, например, после разграбления Венеции в 1798 году. После падения империи Бонапарта многие коллекции были возвращены, но половина захваченных в Италии шедевров так и осталась в Лувре

Фото: AP

Стройка в Лувре возобновилась в 1980-е, тогда стали осуществлять проект «Большой Лувр», инициативу президента Франсуа Миттерана. Архитектор Ео Минг Пей создал стеклянную пирамиду, ставшую новым входом в музей, три пирамиды поменьше вокруг, фонтан и бассейн. В создании пирамид применен специальный рецепт стекла, согласно которому конструкция излучает свет

Фото: AP

Одно из самых знаменитых похищений в Лувре — кража «Моны Лизы» Леонарда Да Винчи: в 1911 году итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее, похитил картину и увез ее в Италию. В ограблении подозревались поэт Гийом Аполлинер, художник Пабло Пикассо. Вор раскрыл себя, дав объявление о продаже в газете

Фото: Reuters

Пирамида – третий по популярности художественный объект среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской

Фото: Reuters

Лувр в цифрах: в 2012 году в музее было 9,7 млн. посетителей. Во дворце 403 комнаты, 410 окон и 3000 замков. В музее работают более 2 тыс. человек: среди них 1200 охранников, 65 кураторов и даже 48 пожарных

Фото: Reuters

