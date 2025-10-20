«Скутеры, бензопилы, украденные драгоценности»

Утром 19 октября в один из самых охраняемых музеев Франции, Лувр, проникли преступники и украли несколько ценных экспонатов. Пресса уже окрестила это происшествие «ограблением века» и задается вопросом, смогут ли власти раскрыть его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции возле Лувра

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Сотрудники полиции возле Лувра

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Впечатляющее ограбление Лувра проливает свет на недочеты в системе безопасности крупнейшего музея в мире

Молниеносное ограбление с ошеломляющей эффективностью, совершенное с поразительной легкостью, за семь минут и средь бела дня, в крупнейшем музее мира… Этот случай напомнил об уязвимости парижских музеев, которые не переживали ничего подобного со времен другого «ограбления века», произошедшего в 2010 году в парижском Музее современного искусства. Пять картин разных мастеров тогда стащил Вьеран Томич, получивший прозвище «человек-паук». Ни одна из этих работ так и не была найдена.

Ограбление Лувра опозорило Францию

Лувр — символ Франции, привлекающий более десяти миллионов посетителей в год,— дополнил растущий список объектов, которые государство более не в состоянии защитить. Новая неделя — новые потрясения, новое напоминание о том, что власти потеряли контроль над ситуацией. Для многих французов кража королевских драгоценностей — не единичный случай, а логическое следствие того, что государство перестало обеспечивать соблюдение законов. Государство, которое не может защитить свой народ, свои улицы и даже свои собственные сокровища.

Воры похитили «бесценные» драгоценности из Лувра всего за семь минут

Это была самая дерзкая — и, возможно, самая дорогостоящая — кража, когда-либо совершенная в Лувре, где хранятся самые ценные коллекции произведений искусства страны. Французские политики публично оплакивали потерю и осуждали тех, кого сочли ответственными, громко требуя объяснений, как такое могло произойти в самом известном музее мира в 9:30 утра в воскресенье. «Это похоже на сцену из кино или сериала»,— сказал Ариэль Вайль, мэр центра Парижа, где расположен Лувр. Политические оппоненты в течение всего дня критиковали правительство, обвиняя его в недостаточной защите ценной коллекции музея.

Скутеры, бензопилы и украденные драгоценности: всемирно известный Лувр закрылся после ограбления

Во всемирно известном французском музее произошло шокирующее происшествие: стало известно о краже, что привело к закрытию музея на день. Полиция сообщила, что неизвестное число воров прибыло на скутере с небольшими бензопилами и скрылось с драгоценностями. Всемирно известный музей имеет долгую историю краж и попыток ограблений. Одна из самых громких краж произошла в 1911 году, когда «Мона Лиза» исчезла из рамы. Вор, которого опознали как Винченцо Перуджа, спрятался в музее и вышел, спрятав картину под пальто. Попытки найти картину завершились два года спустя во Флоренции. Еще одна громкая кража произошла в 1983 году, когда были украдены два элемента доспехов эпохи Возрождения. Они были найдены почти четыре десятилетия спустя.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик