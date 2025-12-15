Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников

Лувр закрыт 15 декабря, следует из сообщения на сайте музея. Около 400 работников музея проголосовали за проведение забастовки из-за низкой зарплаты и плохих условий труда, передает Le Monde.

Профсоюзы требуют создания дополнительных рабочих мест в сфере приема посетителей и наблюдения за порядком в музее, а также перехода сотрудников, отвечающих за оперативную работу музея, с временных трудовых договоров на бессрочные контракты.

Представители профсоюзов направили письмо министру культуры Франции Рашиде Дати из-за многочисленных технических неисправностей и обветшания здания. Это привело к «беспрецедентному ухудшению внутренней социальной обстановки» в музее, следует из письма.

19 октября Лувр был ограблен, в ноябре была закрыта галерея Кампана из-за риска обрушения балок. В том же месяце в музее прорвало трубу, из-за чего были повреждены от 300 до 400 книг в библиотеке отдела египетских древностей.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Лувре все течет и ничего не меняется».