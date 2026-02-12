Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Директором УМФЦ Ростовской области назначен Денис Барсуков

Денис Барсуков назначен директором государственного казенного учреждения Ростовской области (ГКУ РО) «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства цифрового развития, информационных технологий и связи.

Фото: сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Ростовской области

Соктября 2021 года Денис Барсуков был консультантом по приемной заместителя губернатора Ростовской области. С февраля 2022 года занимал должность заместителя председателя регионального комитета по молодежной политике.

Как отметили в Минцифры, он имеет опыт работы в сфере оптимизации услуг и развития сервисов для населения.

Наталья Белоштейн

