США объявили о завершении «нефтяного карантина» Венесуэлы

Министр энергетики США Крис Райт сообщил о завершении так называемого «нефтяного карантина» Венесуэлы после покупки Китаем у страны венесуэльской нефти, пишет Bloomberg. Он также допустил «честный бизнес с Китаем на законных основаниях», в том числе в формате совместных предприятий.

Корреспондент Bloomberg попросил представителя МИД Китая Линь Цзяня прокомментировать заявление господина Райта о покупке КНР нефти. Представитель министерства сказал, что ему ничего об этом неизвестно.

США ввели ограничения на венесуэльскую нефть в 2019 году, а в декабре президент Дональд Трамп объявил о полной блокаде судов с подсанкционным сырьем. В январе Вашингтон установил контроль над нефтяной отраслью Каракаса и задержал президента Николаса Мадуро. Тогда господин Трамп сообщил о планах отправить в Хьюстон до 50 млн барр. нефти.

10 февраля Минфин США выдал лицензию венесуэльским компаниям, запретив сделки с нефтью при участии лиц и структур из России, Ирана, КНДР и Кубы, а также организаций под их прямым или косвенным контролем.