США утверждают, что Китай закупил у них часть венесуэльской нефти

Китай закупил часть венесуэльской нефти у США, заявил американский министр энергетики Крис Райт на пресс-конференции в столице Венесуэлы Каракасе. Туда глава ведомства приехал для переговоров с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Китай уже закупил часть нефти, проданной правительством США», — заявил господин Райт журналистам (цитата по Bloomberg). «Законные бизнес-сделки с Китаем на законных деловых основаниях» были бы приемлемы для США, отметил он, отвечая на вопрос о возможных совместных предприятиях.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции в четверг в ответ на просьбу прокомментировать заявления американского министра энергетики заявил, что ему «ничего не известно о ситуации».

В начале января Крис Райт заявил, что США планируют на неограниченный срок взять контроль над продажей всей нефти из Венесуэлы и начнут с реализации хранящихся в стране запасов. Сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что в США направляется 31 млн баррелей нефти из Венесуэлы. Она также отметила, что латиноамериканскую республику смогут покинуть только одобренные Вашингтоном танкеры.

До операции США по захвату Николаса Мадуро Китай был крупнейшим покупателем нефти из Венесуэлы — причем больше всего импорта приходилась на частные предприятия. В конце января Reuters со ссылкой на источники сообщал, что китайская госкомпания PetroChina запретила трейдерам покупать и торговать венесуэльской нефтью после установления американского контроля над ее экспортом. Крис Райт в январе заявлял Fox News, что США не будут препятствовать доступу Китая к нефтяным ресурсам Венесуэлы.