Минэнерго США объявило о планах по продаже нефти из Венесуэлы

США планируют на неограниченный срок взять контроль над продажей на мировом рынке всей нефти из Венесуэлы, заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. Он уточнил, что американская сторона начнет с продажи хранящихся в Венесуэле нефтяных запасов.

Глава Минэнерго сообщил, что ведет переговоры с американскими нефтяными компаниями по вопросу работы в Венесуэле. По мнению господина Райта, после прихода американских компаний в Венесуэлу производство нефти может увеличиться на сотни тысяч баррелей в сутки. Сейчас, по его словам, республика производит 900 тыс. баррелей в сутки.

«Мне кажется, преимущества будут огромны. Конечно, это развитие. Оно потребует времени, инвестиций. Но думаю, мы сможем обеспечить на несколько сотен тысяч баррелей дополнительного производства в краткосрочной или среднесрочной перспективе»,— сказал Крис Райт во время выступления в Майами (трансляция велась на YouTube-канале CNBC).

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Венесуэла передаст американской стороне от 30 до 50 млн баррелей нефти, которая будет продана по рыночной цене. По информации Reuters, руководители нефтяных компаний США обсудят восстановление нефтяного сектора Венесуэлы в Белом доме в конце недели.