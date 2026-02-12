Бывшего главу FESCO Андрея Северилова обвинили в растрате

Как стало известно «Ъ», сотрудники следственного департамента МВД задержали бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова. Его обвинили в особо крупной растрате. Следствие обратило в Мещанский районный суд Москвы с просьбой арестовать фигуранта, следует из базы данных инстанции.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Андрей Северилов (2023 год)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

До задержания правоохранители провели обыски по месту жительства и бывшей работы фигуранта в Москве и Владивостоке. В FESCO и «Росатоме» (владеет транспортной группой) отказались комментировать информацию.

Вместе с господином Севериловым под следствие попал вице-президент FESCO по производственному развитию Борис Иванов. Ходатайство о его аресте также поступило в Мещанский райсуд.

Андрей Северилов стал председателем совета директоров FESCO в ноябре 2020 года. В августе 2023 года его переизбрали на должность, однако в 2024 году он вышел из совета. В том же году господин Северилов зарегистрировал АО «А7 Холдинг», занимающуюся управлением и развитием активов в сфере транспорта.

Никита Черненко