Григорий Лепс, Темный принц и Scally Milano

В эти выходные жителей и гостей Краснодара ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: концерты известных артистов, интересные спектакли и премьеры в кино. Подробности — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

13 февраля в 19:00 в СК «Баскет-холл» выступит Григорий Лепс с большим сольным концертом. Артист представит публике эксклюзивную программу. Помимо всеми любимых хитов зрителей ожидают премьеры свежих композиций и впечатляющие музыкальные номера, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 4 000 руб. (12+)

13 февраля в 19:00 в «ДК Железнодорожников» выступит OTTA-orchestra — инструментальный ансамбль, состоящий из девушек. Они исполняют эксклюзивные композиции в стиле new age, написанные специально для группы композитором Ли Отта.

Стоимость билетов — от 1 500 руб. (0+)

13 февраля и 14 февраля в 19:00 на трамвайной остановке «Улица Красная» пройдет музыкально-поэтический вечер «Сердцебиение». Под живые звуки фортепиано гостям расскажут самые известные и трогательные истории любви — от сильных чувств Шекспира до романтических историй наших дней.

Стоимость билетов — от 4 000 руб. (16+)

13 февраля в 20:00 на Кроп Арене пройдет концерт группы «Корни» — поп-рок-группы, победившей в первом сезоне шоу конкурса «Фабрика звезд». В концерте прозвучат хиты группы.

Стоимость билетов — от 2 500 руб. (6+)

13 февраля в 20:00 в гастробаре «Эль Барто» состоится концерт «Все решено — Мама, я Битл!». По словам организаторов шоу, этой музыке чужды срок давности, национальность и предрассудки.

Вход — по донатам (18+)

14 февраля в 18:00 в Мишкин & Мишкин пройдет сольное выступление Scally Milano. Гости вживую услышат треки «Заберу», «Днями и ночами», «Дай мне шанс», «Вампир» и многие другие хиты.

Стоимость билетов — от 2 500 руб. (16+)

14 февраля в 19:00 в СК «Баскет-холл» выступит хор Турецкого. Как сказано в описании, мастера сцены исполнят программу, сотканную из мелодий, призванных тронуть сердце каждого. Гостей ждут проникновенные истории любви, переложенные на язык музыки, обещают организаторы шоу.

Стоимость билетов — от 2 500 руб. (12+)

15 февраля в 19:00 в Центральном концертном зале выступит Игорь Николаев. На концерте маэстро прозвучат свежие песни из нового альбома «Линия жизни», а также известные хиты, в том числе написанные композитором для других артистов.

Стоимость билетов — от 5 000 руб. (12+)

15 февраля в 19:30 в Sgt. Pepper’s Bar выступят «Радиопомехи» — голоса из самых потаенных уголков Санкт-Петербурга, где интеллигентность встречается с маргинальностью. Как сказано в аннотации, музыка группы — это исповедь о потерянных душах: о тех, кто выбирает тернистый путь, о юношах, погруженных в меланхолию, и о тех, кто стоит на грани полного душевного распада.

Стоимость билетов — от 1 200 руб. (12+)

15 февраля в 20:00 на Кроп Арене пройдет концерт Темного принца — рэп-исполнителя, начавшего музыкальную карьеру в 2024 году. Его мелодии окутаны сумрачной поэзией, треки пульсируют под тяжестью напористых ритмов и обволакивают слушателя густой, насыщенной атмосферой, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 2 400 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

13 февраля в 18:30 в Краснодарском театре драмы им. Горького пройдет спектакль «Двойник». Титулярный советник Яков Петрович Голядкин, человек деятельный и вполне познавший все грани зрелости, не находил себе места. Перспективы карьерного роста и возможность породниться с самой желанной невестой Петербурга не давали ему покоя. Казалось, еще немного усилий — и он займет свое место в том самом «высшем свете», к которому так страстно стремился. Но тут на его пути появился конкурент.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

13 февраля в 19:00 в Центральном концертном зале покажут спектакль «Adagio для влюбленных». В основе постановки лежит роман Ирады Берг «Contione-Встреча». Как сказано в описании, участие автора в процессе придает спектаклю глубину, позволяя зрителям буквально ощутить дыхание текста, а персонажам — обрести жизнь на сцене.

Стоимость билетов — от 2 500 руб. (16+)

13 февраля в 20:00 и 15 февраля в 19:00 в театре «Мой» состоится показ спектакля «Человек в футляре». Повторное обращение к чеховской классике открывает более глубокий смысл: перед нами не просто портрет учителя Беликова, а размышление о фундаментальном выборе между собственной позицией и навязанным мнением. Футляр же становится метафорой не столько бытовых предметов, сколько стремления укрыться от мира, избежать бремени ответственности и даже от самого себя.

Стоимость билетов — от 1 600 руб. (12+)

14 февраля в 16:00 в театре «ТМИН» состоится показ спектакля «Пока она умирала». Сюжет этой истории, вероятно, уже знаком многим по фильму с участием Олега Янковского. Спектакль подарит искренние улыбки и оставит после себя самое приятное впечатление, уверяют организаторы.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

14 февраля в 17:00 в «Одном театре» пройдет спектакль «Параллели» — лаконичное, но глубокое пластическое полотно, сотканное из судеб мужчины и женщины, волею случая оказавшихся рядом. Этот спектакль — размышление о тонких нитях, связывающих их миры: будут ли это вечно идущие рядом, но не соприкасающиеся пути, или же их траектории пересекутся, сливаясь в единое целое.

Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

14 февраля в 20:30 в «Одном театре» состоится показ спектакля «Пахлава глупости». Это едкая, но такая узнаваемая сатира на вечные человеческие пороки, где истории казаков XIX века звучат поразительно современно, словно зеркало, отражающее нас самих.

Стоимость билетов — от 1 000 руб. (16+)

15 февраля в 16:00 в театре «ТМИН» пройдет спектакль «Барон Мюнхгаузен». Спектакль для детей и родителей, чтобы отвлечься от экранов гаджетов. Ведь именно у Барона Мюнхгаузена найдется выход из любой ситуации.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

15 февраля в 17:00 во Дворце искусств «Премьера» состоится показ спектакля «Щелкунчик». Балет открывается в теплой, типично немецкой обстановке дома Штальбаума в канун Рождества. Далее сюжет превращается в волшебное путешествие: Мари и Щелкунчик вместе со своими друзьями-куклами отправляются в «сонное приключение» по елке к загадочной звезде. Однако их путь преграждают злобные мыши под предводительством Мышиного короля.

Стоимость билетов — от 450 руб. (0+)

15 февраля в 17:00 в театре Защитника Отечества пройдет спектакль «Тень». В погоне за знаниями молодой ученый по имени Христиан-Теодор отправляется в загадочный город, где границы между реальностью и волшебством стираются, а сказки обретают плоть. Там, среди чудес, он находит не только ответы на свои вопросы, но и свою истинную любовь. Однако судьба готовит ему испытание.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

15 февраля в 19:00 в театре «ТМИН» покажут дипломный спектакль «Как сделать мальчика». Это история о жизненной необходимости «выплескивать» всю свою безудержную страсть и причуды на объект обожания, не стесняясь и не откладывая, сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 1 000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара продолжается показ фильма «Марти Великолепный». Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона.

Стоимость билетов — от 270 руб. (18+)

Среди других достойных внимания киноновинок — фильм «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Продолжается показ фильма «Аватар: Пламя и пепел». На планете Пандора в семье На’ви живет человеческий юноша Паук. Воздух планеты ядовит для него, а кислородные маски приходится часто менять. Глава семейства, превратившийся в На’ви землянин Салли, решает вернуть воспитанника в людскую стаю. Но путь к новому дому лежит через земли жестокого племени Пепла.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Прошла премьера семейного фильма «Сказка о царе Салтане». Царь Салтан влюбляется и женится на простой деревенской девушке Аннушке. Ее мачеха и две сестры оказываются во дворце, где начинают строить интриги. Воспользовавшись отъездом Салтана, родственницы подделывают его письмо боярам. Согласно тексту приказа, царь якобы требует запечатать Аннушку вместе с сыном Гвидоном в дубовой бочке и выбросить ее в море.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Куда сходить еще

14 февраля в 20:00 в «Эль Барто» состоится Zamchatelnaya vecherinka — первое неформальное нетворкинг-дейтинг событие на юге. Вечер строится вокруг системы цветовых браслетов: зеленый — созидание, розовый — романтика, оранжевый — самодостаточность. Гостей ждут качественный звук и свет, широкая гастрономическая линия, специальный тату-уголок и хорошая музыка, обещают организаторы.

Вход — до 300 руб. (18+)

