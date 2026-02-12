В Ростове из-за двух порывов без тепла остались 17 многоэтажек

Из-за двух порывов на теплосетях на пр. Чехова и ул. Зорге в Ростове-на-Дону без отопления остались 17 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На время ремонта без отопления и горячей воды находятся дома на пр. Чехова, 37, 41, 45, 51, 68 улицам Пушкинской, 132, 134, Содружества, 39/1, 41, 41/1, 43/1, 43/2 и Зорге, 60, 62, 62/1, 64, 66.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ — до 20:00 12 февраля.

Наталья Белоштейн