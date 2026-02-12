Часть города Шахты останется без водоснабжения из-за ремонта электросетей

Для ремонта электрических сетей будет приостановлена подача водоснабжения с водонапорной станции «Енисейская» в городе Шахты. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В период проведения работ, с 08:00 до 15:00 13 февраля, без воды останутся потребители поселков Петровка и Гидропривод, микрорайон «Город Будущего», улицы Юный Спартак, Темерницкая, и Звездная, частично проспекты Карла Маркса, Чернокозова, Победа Революции, Красной Армии улицы Ионова, Пролетарская,Рабоче-Крестьянская, пер. Донской и прилегающие к ним улиц.

Подвоз воды будет организован по заявкам.

Наталья Белоштейн