Возвращенных с Украины курян разместили в ПВР

Возвращенных с территории Украины троих жителей Суджанского района доставили в Курск. Люди находятся в одном из пунктов временного размещения (ПВР), они обеспечены спальными местами, едой, одеждой и вещами первой необходимости. Власти помогут обеспечить курянам связь с родными. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале утром 6 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна, Коммерсантъ

Глава региона рассказал, что по прибытии людей еще раз осмотрели врачи. В течение сегодняшнего дня с ними будут работать сотрудники социальных служб, которые помогут с оформлением положенных выплат.

«Это каждый раз непередаваемые ощущения, когда наши люди наконец-то возвращаются домой! Делаем максимум с коллегами, чтобы все жители курского приграничья как можно скорее вернулись на Родину!»,— заявил Александр Хинштейн.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», возвратившихся курян на границе с Белоруссией встретила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Накануне, 5 февраля, госпожа Москалькова провела переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. По ее словам, с момента оккупации ВСУ Курской области в августе 2024 года на территорию Украины были перемещены 165 мирных курских жителей, которые незаконно удерживались разное время. Домой пока не вернулись 10 человек.

«Четко дала понять, что наши мирные граждане не станут предметом торга в переговорном процессе. Их возвращение домой — вопрос в повестке номер один»,— подчеркнула Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Денис Данилов