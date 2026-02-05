Москалькова передала письма от родных российским пленным на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу письма от родных для российских военнопленных. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram-канале.

Фото: telegram-канал Татьяны Москальковой Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец во время встречи в Белоруссии

Фото: telegram-канал Татьяны Москальковой

Переговоры Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца прошли в Белоруссии. Стороны также обсудили вопрос возвращения 10 жителей Курской области, которые, по словам госпожи Москальковой, незаконно удерживаются на Украине. До этого в Россию вернулось 155 курян.

«Четко дала понять, что наши мирные граждане не станут предметом торга в переговорном процессе. Их возвращение домой вопрос в повестке номер один»,— написала омбудсмен.

Татьяна Москалькова рассказала ТАСС, что на переговорах стороны также обсудили задержания на Украине граждан за «пророссийские интересы». Она выразила надежду, что обмен осужденных и привлекаемых за поддержку России возобновится. По словам омбудсмена, по Стамбульским договоренностям в Россию было возвращено около 100 человек, осужденных за пророссийскую позицию.

Сегодня Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157». Посредниками выступили ОАЭ и США. Стороны договорились об обмене во время переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.