Суд утвердил решение об изъятии учрежденного иноагентом Ходорковским лицея

Мосгорсуд признал законным решение об обращении в доход государства частного лицея-интерната «Подмосковный», основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским (признан в России иноагентом). Об этом сообщило «РИА Новости».

Лицей передали в доход государства в ноябре 2025 года. Как установила прокуратура, юридически владельцем учреждения выступала компания Jensen cort Ltd. Фактически же лицеем владели Михаил Ходорковский (иноагент) и совладелец ЮКОСа Платон Лебедев. За финансирование учебного заведения отвечал «Фонд Ходорковского» (признан нежелательной организацией), который поддерживает «антироссийские санкции и украинские власти».

Надзорное ведомство пришло к выводу, что обучение в лицее носит «политически ангажированный характер и формирует у детей лояльное отношение к антироссийским проявлениям». Истец указывал, что преподающие в лицее учителя прошли подготовку за рубежом, а интерьер лицея представляет Ходорковского (иноагент) как политика и мецената.

В собственность «Подмосковного» входили более 80 га земли, пять жилых и 40 нежилых помещений. Кадастровая стоимость активов превышала 1,2 млрд руб. По замыслу иска, лицей зачтут в счет погашения задолженности Михаила Ходорковского (иноагент) по уголовным делам.

Никита Черненко