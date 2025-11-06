Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства лицей-интернат «Подмосковный»

Генпрокуратура подала в Мещанский районный суд Москвы иск об обращении в доход государства лицея-интерната «Подмосковный». Он был создан экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским (признан в России иноагентом). Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс», информация об иске также находится в картотеке суда.

Лицей-интернат создали в Одинцовском районе Подмосковья в 1995 году, его кадастровая стоимость оценивается в 1,25 млрд руб. Как установило надзорное ведомство, учредителем лицея с 2004 года значится компания «Йенсен корт Лтд» (JENSEN CORT LTD), чтобы скрыть информацию о фактических владельцах. Де-факто лицеем владеют господин Ходорковский (иноагент) и экс-руководитель МФО «Менатеп» Платон Лебедев.

По информации Генпрокуратуры, финансирование образовательного лицея поступает из «Фонда Ходорковского» (признан в России нежелательной организацией) и компании «Паррингроув». Ведомство полагает, что обучение в лицее носит «политически ангажированный характер и формирует у детей лояльное отношение к антироссийским проявлениям». В то же время владельцы «Подмосковного» выступают должниками по исполнительному производству.

В октябре Мещанский суд Москвы обратил в доход государства земельный участок в деревне Жуковка Одинцовского района. Он был зарегистрирован на экс-совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, а господа Ходорковский (иноагент) и Лебедев были должниками по нему. Против самого экс-главы ЮКОСа в том же месяце возбудили уголовное дело о подготовке захвата власти в России.

Никита Черненко