Сможет ли Марин Ле Пен бороться за пост президента станет известно 7 июля

Апелляционный суд Парижа закончил слушания по делу Марин Ле Пен и «Национального объединения» и огласит решение 7 июля. Именно эта дата теперь становится ключевой для судьбы возможной четвертой президентской кампании лидера правых.

В первой инстанции, в марте 2025 года, Марин Ле Пен была признана виновной в растрате средств Европарламента по делу о фиктивных помощниках и приговорена к четырем годам лишения свободы (два из них — условно) и к пяти годам лишения избирательных прав с немедленным исполнением. Апелляция обнулила приговор, однако риски для кандидатки в президенты остаются прежними.

В начале февраля генпрокуратура вновь потребовала признать всех подсудимых виновными и назначить Марин Ле Пен четыре года лишения свободы, из которых один — реальный (с возможностью электронного браслета), штраф в €100 тыс. и пять лет лишения права избираться. В отличие от первого процесса, прокуратура не стала требовать немедленного исполнения запрета на участие в выборах. Тем не менее именно срок лишения избирательных прав и момент начала и конца этого срока остается центральным вопросом.

Если суд вновь назначит пятилетний срок, участие в президентских выборах 2027 года окажется фактически невозможным. Даже возможная кассационная жалоба не гарантирует быстрого разрешения вопроса. Марин Ле Пен ранее уже давала понять, что не станет строить кампанию в условиях правовой неопределенности. По оценкам наблюдателей, если срок лишения прав превысит 18 месяцев, кандидатом от партии станет нынешний председатель «Национального объединения» Жордан Барделла.

Решение 7 июля будет иметь не только юридическое, но и прямое политическое значение. Его последствия способны кардинально изменить расстановку сил перед президентской кампанией 2027 года.

Алексей Тарханов, Париж