Неизбирательный процесс

13 января в Париже открылся апелляционный процесс по делу о нецелевом использовании средств депутатами Европарламента от крайне правой французской партии «Национальный фронт» (ныне — «Национальное объединение»). Для ее идейного лидера Марин Ле Пен это не просто вторая судебная инстанция, а ключевой рубеж, от которого напрямую зависит ее участие в президентских выборах 2027 года. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Марин Ле Пен

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В марте 2025 года Парижский суд признал виновными 24 физических лица и саму партию как юридическое лицо. По версии обвинения, в период с 2004 по 2018 год ее лидерами Жаном-Мари Ле Пеном, а затем Марин Ле Пен была выстроена целая система использования бюджетов Европарламента не по назначению.

Вместо работы на евродепутатов их помощники фактически работали на партию. Общий ущерб, признанный судом первой инстанции, составил почти €4,5 млн.

Суд опирался, во-первых, на протокол совещания 4 июня 2014 года, где Марин Ле Пен прямо заявляла новоизбранным евродепутатам, что одного помощника они могут выбрать сами, а остальных назначит руководство партии. Во-вторых, на переписку, где прямо обсуждались риск «фиктивных рабочих мест» и финансовые проблемы партии. В-третьих, на показания самих помощников, многие из которых не смогли предъявить ни одного убедительного доказательства работы на европейском уровне. Одна из парламентских помощниц, якобы год работавшая в Брюсселе, провела там фактически лишь один рабочий день. Из 24 осужденных лишь 12 подали апелляцию. Остальные на новый суд не пошли, что можно считать дополнительным признанием вины.

Суд пришел к выводу, что Марин Ле Пен находилась «в центре системы» как минимум с 2009 года, продолжив практику, начатую еще при ее отце Жане-Мари Ле Пене. При этом суд отдельно отметил: цели личного обогащения не было, но имело место «партийное обогащение», что, по мнению судей, наносило ущерб демократическому процессу.

Глава крайне правых, как одна из организаторов аферы, была тогда приговорена к четырем годам лишения свободы (два условно, два с электронным браслетом), штрафу в €100 тыс. и, главное, к пятилетнему поражению в избирательных правах с немедленным исполнением.

Именно из-за этого пункта экс-кандидат в президенты фактически лишалась возможности баллотироваться вновь в 2027 году.

Сегодняшний процесс начинается в крайне неудобный для партии политический момент. Параллельно во Франции стартует кампания муниципальных выборов, а вердикт апелляционного суда ожидается не ранее середины февраля. Это означает, что юридическое дело будет постоянно накладываться на текущую политическую повестку.

Ключевой вопрос — сохранит ли суд апелляционной инстанции меру немедленного исполнения наказания в виде неизбираемости. Возможны несколько сценариев. Если суд отменит саму дисквалификацию, Марин Ле Пен сможет без препятствий участвовать в президентской гонке. Если срок будет сокращен и уже фактически «отсижен» к весне 2027 года, ситуация также будет для нее благоприятной. Но если пятилетняя дисквалификация с немедленным исполнением будет подтверждена, даже подача кассационной жалобы не позволит ей баллотироваться: рассмотрение в Кассационном суде может не завершиться до первого тура.

Апелляционный процесс не определит исход президентских выборов 2027 года автоматически, но станет важным фактором конфигурации кампании.

Для Марин Ле Пен на кону стоит не столько приговор, штраф, заключение, сколько право остаться центральной фигурой французской политики ближайших лет.

После вердикта суда принять решение предстоит и самой партии, раз в суде будет определено, сможет ли лидер крайне правых, признанная неизбираемой по приговору первой инстанции, в четвертый раз участвовать в борьбе за Елисейский дворец. «Она очевидным образом докажет свою невиновность»,— настаивает нынешний глава «Национального объединения» Жордан Барделля, зная, однако, что в случае ее судебной неудачи именно ему придется идти на выборы.

Молодой 30-летний политик еще раз повторил, что на данный момент он является «не кандидатом в президенты», а «кандидатом на пост премьер-министра» при Марин Ле Пен. Меж тем несколько опросов общественного мнения уже показывают, что в 2027 году Жордан Барделля может выступить не хуже, а то и лучше своей наставницы. Согласно опросу, проведенному с 1 по 5 января компанией Verian для газеты Le Monde, 49% французов считают, что наибольшие шансы выиграть президентские выборы имеет лидер партии Жордан Барделля, тогда как у Марин Ле Пен, по тому же опросу, этот показатель составляет лишь 18%. Но суд, начавшийся сегодня, может многое изменить.