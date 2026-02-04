Суд приоткрыл для Марин Ле Пен форточку возможностей

В Париже на апелляционном процессе по делу о нецелевом использовании средств депутатами Европарламента обвинение смягчилось в единственном пункте: прокуратура больше не настаивает на немедленном поражении лидера французских крайне правых Марин Ле Пен в избирательных правах. Ее шансы на участие в президентских выборах 2027 года теперь выглядят минимальными, но не нулевыми. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Во вторник вечером, 3 февраля, Генеральная прокуратура Парижа представила свои заключения по делу о нецелевом использовании средств депутатами Европарламента. В отношении Марин Ле Пен прокуроры по-прежнему просят назначить четыре года лишения свободы, из которых три условно, а один — под домашним арестом с электронным браслетом, штраф в размере €100 тыс. и, главное, пять лет лишения права избираться.

Но есть важная новость — в отличие от приговора первой инстанции от 31 марта 2025 года прокуратура не настаивает на немедленном исполнении запрета на участие в выборах.

Это различие принципиально. В первой инстанции суд не только приговорил лидера «Национального объединения» к пяти годам политической дисквалификации, но и придал этому наказанию силу немедленного исполнения, что автоматически закрывало ей путь к президентской кампании 2027 года. В апелляции прокуратура отказывается от этой меры, прямо указывая, что статус Марин Ле Пен как потенциального кандидата требует особого внимания, чтобы не лишать избирателей выбора до окончательного судебного решения.

Однако это не означает смягчения позиции обвинения по существу. Прокуроры настаивают на том, что с 2004 по 2016 год в партии Жана-Мари Ле Пена, а затем под руководством Марин Ле Пен был создан и функционировал «структурированный, продуманный и отлаженный» механизм финансирования партийных сотрудников за счет Европейского парламента. По данным прокуратуры, лично Марин Ле Пен использовала не по назначению €474 тыс. на оплату четырех фиктивных помощников. В обвинении она фигурирует как «главарь» преступной группы: именно она определяла правила, распределяла ассистентов и контролировала их фактическую занятость в интересах партии.

Если Апелляционный суд Парижа, решение которого ожидается в июне, подтвердит пятилетний запрет на избрание, но откажется от его немедленного исполнения, Марин Ле Пен сохранит возможность подать кассационную жалобу. Такая жалоба будет иметь приостанавливающий эффект. В этом случае окончательное решение может быть вынесено лишь в конце 2026-го или начале 2027 года. Верховный суд уже дал понять, что способен рассмотреть дело в эти сроки.

Теоретически это оставляет Марин Ле Пен узкое, но реальное окно для участия в президентской кампании.

Однако здесь возникает юридическая неопределенность, о которой спорят даже специалисты. Согласно одной из интерпретаций, приговор апелляции, подтверждающий неотвратимость наказания, может автоматически вернуть дело в правовой режим первой инстанции, то есть вновь активировать немедленный запрет.

В этих условиях «Национальное объединение» может склониться к сценарию замены кандидата на президентских выборах. Им тогда станет Жордан Барделля, формально не участвующий в процессе. Более того, еще до вынесения судебного вердикта большинство избирателей «Национального объединения», согласно опросу института Elabe для телеканала BFMTV, опубликованному 14 января, заявили, что предпочли бы видеть кандидатом именно Жордана Барделля. 58% опрошенных считают его лучшим представителем партии, тогда как 35% по-прежнему склоняются к кандидатуре Марин Ле Пен.

Эту тенденцию подтвердили и опросы Odoxa и Mascaret, проведенные 21 и 22 января для Public Senat. Жордан Барделля возглавил рейтинг политиков, пользующихся наибольшей поддержкой и вызывающих наибольшую симпатию. Он опережает Марин Ле Пен, которая не раз говорила, что даже победа в кассации через несколько месяцев после старта кампании будет бесполезной: времени на полноценное возвращение в президентскую гонку уже не останется. Остается ждать, какое решение примет лидер партии — идти на выборы, рискуя оставить движение без кандидата, или заранее уступить место своему «второму номеру».