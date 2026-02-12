На Кубани изъяли 200 кг икры осетровых без документов

В станице Северской Краснодарского края из оборота изъято более 200 кг черной икры осетровых пород рыб неизвестного происхождения. Продукция не имела обязательной маркировки и сопроводительных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проверка проводилась 11 февраля 2026 года сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю при участии должностных лиц Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Объектом контроля стал индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность на территории района.

В ходе мероприятия были выявлены нарушения ветеринарного законодательства, выразившиеся в реализации икры без сведений о дате выработки, производителе, сроках годности и иной обязательной информации, предусмотренной законодательством.

Изъятая партия помещена на ответственное изолированное хранение. В Россельхознадзоре напомнили, что подобная продукция признается опасной и при употреблении может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

Вячеслав Рыжков