Грузооборот кубанских морпортов в январе снизился от 18 до 50%

Грузооборот морских портов Южного федерального округа в январе 2026 года сократился на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16 млн т. Из них перевалка сухих грузов снизилась на 21,2% — до 7,7 млн т, наливных — на 31,2%, до 8,4 млн т, сообщили РБК Ростов в пресс-службе Ассоциации морских торговых портов.

Наибольшее падение показал порт Ростов-на-Дону — на 54,9%, до 4 тыс. т. Порт Кавказ сократил перевалку на 49,8%, до 8 тыс. т, Туапсе — на 35,3%, до 1,2 млн т, Тамань — на 35,7%, до 1,9 млн т, Новороссийск — на 17,9%, до 10,6 млн т.

В целом грузооборот морских портов России за январь 2026 года составил 66,9 млн т, что на 7% меньше, чем годом ранее. Перевалка сухих грузов снизилась на 10,4% — до 31 млн т, в том числе угля — на 11,2% (13,6 млн т), зерна — на 14,5% (3,4 млн т), контейнерных грузов — на 10,9% (4,1 млн т), минеральных удобрений — на 3,3% (3,8 млн т), черных металлов — на 20,9% (1,7 млн т). Перевалка руды увеличилась на 7%, а грузы на паромах — на 37,9%.

Вячеслав Рыжков