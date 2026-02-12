Экс-главу FESCO Северилова обвиняют в хищении 885 млн рублей у ВМТП

Следствие вменяет бывшему председателю совета директоров транспортной группы FESCO Андрею Северилову хищение 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). Об этом сообщило РБК со ссылкой на корреспондента в суде.

О задержании господина Северилова стало известно сегодня. Вместе с экс-председателем под следствие попал вице-президент FESCO по производственному развитию Борис Иванов. Следствие обратилось в Мещанский районный суд Москвы с просьбой арестовать обвиняемых. По данным РБК, фигуранты не признали вину.

Никита Черненко