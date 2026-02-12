На Кубани около 395 млн рублей направят на развитие туризма в 2026 году

Финансирование реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» на Кубани на 2026 год запланировано в размере 394,9 млн руб. Из общего объема 379,1 млн руб. предусмотрены из федерального бюджета, еще 15,8 млн руб.— из краевого, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минкурортов и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

На 2027 год в рамках нацпроекта планируют направить 395,2 млн руб. (379,4 млн руб. — федеральные средства и 15,8 млн руб. — краевые). Для сравнения: в 2025 году по аналогичному механизму было выделено 437 млн руб., что позволило реализовать 38 проектов, среди которых обустройство 18 пляжей в Новороссийске, Сочи, Геленджике, Анапе, Туапсинском и Темрюкском районах. Еще 12 инициатив касались организации круглогодичного функционирования бассейнов в Анапе и Гулькевичском районе.

Кроме того, реализованы три проекта по созданию кемпингов в Анапе и Мостовском районе, два проекта по обустройству туристических маршрутов в Армавире и Геленджике, два проекта по формированию доступной туристской среды в Анапе и один проект по развитию национального маршрута в Новороссийске.

Финансирование осуществляется по направлениям создания и развития пляжей на морских и внутренних водных объектах, развития национальных туристских маршрутов, а также поддержки инфраструктурных проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2026 году планируют завершить шесть крупных инвестпроектов в туристической сфере общей стоимостью 76 млрд руб.

Нурий Бзасежев