Заправки в Ухте повысили цены на бензин после пожара на НПЗ

Автозаправки в Ухте повысили цены на бензин после пожара на нефтеперерабатывающем заводе, который произошел в результате атаки БПЛА. Проводится проверка, сообщила глава городского округа Марина Метелёва в Telegram-канале.

«Некоторые заправки на фоне произошедшего повысили стоимость бензина… проводим проверку, насколько обоснованы такие шаги»,— заявила госпожа Метелёва. Она отметила, что в городе достаточное количество топлива.

Сегодня Ухта подверглась атаке беспилотников ВСУ. В результате атаки на ухтинском НПЗ начался пожар. Пострадавших нет. В городе функционирует нефтеперерабатывающий завод ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».