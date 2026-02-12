Глава Коми заявил об ударе беспилотников по НПЗ в Ухте

При ударе беспилотников в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) возник пожар. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил глава Коми Ростислав Гольдштейн в Telegram-канале.

По словам господина Гольдштейна, при атаке обошлось без пострадавших. Принимаются все необходимые меры безопасности, заверил глава республики. Название загоревшегося НПЗ не уточняется.

Ростислав Гольдштейн напомнил местным жителям, что режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Он призвал граждан соблюдать меры безопасности и рекомендовал воздержаться от публикации фото и видео последствий атаки ВСУ.