МЧС подтвердило атаку беспилотников на Ухту

Город Ухта попал под удар БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Коми.

Глава городского округа Марина Метелева попросила местных жителей сохранять спокойствие. «Все необходимые меры предпринимаются, все службы работают»,— написала она в Telegram-канале.

Госпожа Метелева напомнила о запрете на фото- и видеосъемку ударов дронов и их последствий, а также распространение информации в СМИ и мессенджерах. При этом глава округа не уточнила никаких деталей об атаке.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», целью атаки ВСУ стал местный нефтеперерабатывающий завод. На предприятии начался пожар. Один из взрывов также произошел в районе администрации города. SHOT пишет об эвакуации в ТЦ «Ярмарка». В городе работают системы оповещения.

Сегодня утром на всей территории Коми был объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Ухты приостановил работу.